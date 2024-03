Caffè Rossoblù | dialogo con Leo Turrini

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Undici curve alla fine. Il Dall'Ara che tuona come un motore da 1.600 cavalli. Il traguardo non si vede, ma si sente, fa rumore. Il rumore di una bandiera che sventola. Laggiù, in fondo al rettilineo può esserci la Champions. Sabato, ad aspettare il Bologna c'è una curva tremenda, a forma di biscione: sabato c'è l'Inter che nella corsa scudetto ha doppiato tutte le rivali. Il '' di oggi lo prendiamo con Leo, fuoriclasse del giornalismo, uno dei più grandi cantori della storia della Formula 1 e della Ferrari. Scrive da una vita per il Resto del Carlino e il Quotidiano Nazionale, ama da sempre la sua Inter.