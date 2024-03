Caduta in gravidanza | cosa fare subito dopo essere cadute

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Circa il 30% delle donne in, secondo una ricerca riferita dal portale WebMD, ha sperimentato unadurante la gestazione. Sebbene generalmente lainnon sia motivo di preoccupazione per la sopravvivenza e la salute del feto (che è protetto dalle spesse pareti muscolari dell’utero e dal liquido amniotico nel quale è immerso), può non raramenteresponsabile di un trauma dalle conseguenze potenzialmente gravi tanto per il feto quanto per la donna. Le, riporta questo studio pubblicato su ScienceDirect, sono infatti la prima causa di trauma inche si verifica prevalentemente nel terzo di trimestre. A incidere sulla gravità del trauma dainc’è l’entità ...