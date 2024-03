Bruscolotti | «Dissi a Maradona che volevo vincere | mi rispose che era venuto al Napoli per quello»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Beppe, ex centrale difensivo del, ha parlato ai microfoni della trasmissione “Legends”. Tra i vari argomenti le prossime sfide in cui saranno impegnati gli azzurri e poi un ricordo di una chiacchierata coneraper«Passeggiavamo per il campo prima dell’allenamento, lo presi e gliche avevo da comunicargli una cosa molto importante. Lui inizialmente era preoccupato, ma quando sentì che sarebbe stato lui il capitano delsorrise e mi abbracciò felice. Gliche avevo ancora qualche anno da giocare e cheprima di chiudere la mia carriera. Cosa che sarebbe dipesa da lui. E lui mi ...