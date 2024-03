Brad Pitt e Penelope Cruz innamorati a Deauville in un corto Chanel VIDEO

(Di mercoledì 6 marzo 2024)sono i protagonisti di unmetraggio lanciato daIn occasione della presentazione della sua Collezione Autunno – Inverno Prêt-à-porter 2024-2025, alla Settimana della Moda 2024 di Parigi. Nelle due star interpretano una coppia di novellia zonzo per le location più iconiche e affascinanti della Normandia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@official) Ispirato dal lungometraggio “Un uomo e una donna” di Claude Lelouch, il brevemostra, tramite un veloce montaggio, la nascita della storia romantica tra i due protagonisti, mentre in sottofondo si può udire il dialogo, ...

L'interprete della dottoressa Fieldstone in Ted Lasso è la new entry nel cast del nuovo film di Brad Pitt . Sarah Niles reciterà al fianco di Brad Pitt nel ... (movieplayer)

Unire l’utile al dilettevole. Una sorta di Nirvana per chi vive vite concitate e sempre a mille. Se poi si riesce a fare con degli Amici , ancora meglio. per ... (amica)

Da Hollywood alla Provenza: anche George Clooney è pronto a lanciare il suo vino: Nella tenuta francese di Clooney a mezz’ora d’auto da quella del collega Brad Pitt – che servirà il suo Champagne alla notte degli Oscar – si starebbero preparando un bianco e un rosé ...italiaatavola

Chanel alla Paris Fashion Week apre con un corto con Brad Pitt e Penélope Cruz per omaggiare la Maison: Chanel alla Paris Fashion Week apre con un corto con Brad Pitt e Penélope Cruz per omaggiare la Maison: ma non solo, c'era anche Gigi Hadid!metropolitanmagazine

Brad Pitt e Penélope Cruz, seduzione a cena per Chanel: Cosa ci fanno a cena Brad Pitt e Penelope Cruz È il nuovo cortometraggio di Chanel ispirato a "Un uomo, una donna". E la seduzione è d'autore ...iodonna