Boxe | Angela Carini vince al debutto | sconfitta Camila Bravo al preolimpico di Busto Arsizio

(Di mercoledì 6 marzo 2024)ha esordito con una bella vittoria nel torneodi, in corso di svolgimento alla E-Work Arena di(in provincia di Varese). L’azzurra si è imposta contro la rognosa colombianaGabriela Camilondo con uno schiacciante verdetto unanime (5-0) e qualificandosi così ai sedicesimi di finale nel tabellone della categoria di peso fino a 66 kg, dove vengono messi in palio quattro pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. La 25enne campana, che nel 2019 fu argento ai Mondiali (tra le 64 kg) e agli Europei (tra le 69 kg), si è così guadagnata il diritto di tornare sul ring nella mattinata di venerdì 8 marzo per fronteggiare la giapponese Mai Kito, che ha usufruito di un bye al primo turno. ...