Borsa | Milano chiude ai massimi da maggio 2008 | bene le banche

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ladi(+0,66%)in rialzo, in linea con gli altri listini europei. Il listino Ftse Mib sale a 33.363 punti, aida. Piazza Affari è sostenuta dalla performance positiva dellementre scivola Pirelli (-3,5%), nel giorno dei conti e dell'aggiornamento dei piano. Lo spread tra Btp e Bund archivia la seduta a 131 punti, ai minimi da gennaio 2022. Il rendimento del decennale italiano cede sei punti base al 3,63%. Performance positiva per Fineco (+1,5%), Intesa (+1,4%), Mediobanca (+1,2%), Bper e Mps (+0,2%). Fiacche Unicredit e Banco Bpm (-0,1%). Acquisti sulle utility con il prezzo del gas in netto calo.A2a (+1,2%), Enel (+1%) e Hera (+0,4%). Si mettono in mostra Terna (+1,4%) e Prysmian (+1,3%). In luce ...