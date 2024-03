Borsa | l' Europa parte incerta | Amsterdam +0 | 2%

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Mercati azionari del Vecchio continente piatti in avvio di seduta: lamigliore è quella diche sale dello 0,2%, con Madrid in rialzo dello 0,1%. Attorno alla parità listini di Londra, Parigi e Francoforte.

Reti in Borsa: Finecobank in fase di rimbalzo: Un movimento che ha spinto i corsi a incrociare al rialzo la media mobiel a 21 sedute al momento passante per 13 euro. Operativamente, in ottica di breve termine, i prossimi potenziali obiettivi ...bluerating

Borsa: Europa verso avvio cauto, attesa per banche centrali: I future del Ftse Mib registrano il maggior rialzo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 mar - Le borse europee si apprestano ad avviare la seduta in territorio positivo seppur senza particolari ...borsa.corriere

Come andrà la Borsa oggi Alla ricerca di indizi (VIDEO): I futures azionari hanno registrato un ampio rialzo nelle prime ore di mercoledì. I benchmark azionari asiatici sono stati misti, con gli investitori delusi dalla mancanza di dettagli sulla politica e ...lagendanews