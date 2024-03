Borsa | l' Europa chiude in rialzo e punta al taglio dei tassi

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Le Borse europee chiudono incon gli investitori che guardano alle prossime mosse delle banche centrali. Dopo le parole del presidente della Fed, Jerome Powell, si attende in serata il beige book e domani la Bce. I mercati valutano la possibilità di undeid'interesse. Seduta positiva per Londra (+0,43%), Parigi (+0,28%) e Francoforte (+0,1%).

Un’Europa più conservatrice e vicina ai cittadini. La visione di Meloni secondo Fidanza (FdI): La nostra posizione è uguale, a Roma e a Bruxelles: mai con la sinistra. Parte da questo assunto il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, per tracciare la rotta ch ...formiche

Borsa: prudenza Powell non frena l'Europa, Milano chiude a +0,66% ma scivola Pirelli: Brillano Fineco e le banche. Domani la Bce (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 mar - La prudenza del presidente della Fed Powell sui tassi d'interesse, che saranno ridotti solo quando l'in ...borsa.corriere