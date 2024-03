Borsa | Europa positiva Powell | non siamo pronti per iniziare a tagliare i tassi

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il presidente della Fed interviene al Congresso Usa e ribadisce che non c’è fretta pera ridurre il costo del denaro, mentre resta alta l’attenzione in vista della riunione della Bce. A Piazza Affari corre Tim, sbanda Pirelli dopo i conti. LO spread BTp/Bund aggiorna i minimi. Ripiega il Bitcoin dopo i record

I mercati azionari del Vecchio continente girano la boa di metà giornata in cauto rialzo in attesa dell'intervento del presidente della Federal Reserve Jerome ... (quotidiano)

I mercati azionari del Vecchio continente girano la boa di metà giornata in cauto rialzo in attesa dell'intervento del presidente della Federal Reserve Jerome ... (quotidiano)

Borsa: l'Europa sale con Powell, si guarda alle banche centrali: Le Borse europee proseguono in rialzo dopo le parole del presidente della Fed, Jerome Powell, ed in vista del beige book. L'attenzione degli investitori si concentra sull'allentamento della politica m ...quotidiano

Fincantieri tratta con Leonardo per l’acquisto di Wass: il titolo vola in Borsa: Tuttavia, l’obiettivo di aumentare il ‘procurement verso aziende europee dal 20% attuale al 50% nel 2030 vale potenzialmente oltre 100 miliardi di euro per anno di maggiore spending verso aziende ...firstonline.info

Borsa Milano consolida rialzi in attesa Powell e dati, bene banche, Tim, corre Fincantieri: Tra i bancari, tonici in tutta Europa, spiccano Mediobanca (BIT: MDBI) (+1,6%) e Intesa Sanpaolo (BIT: ISP) (+1,3%) che confermano la buona performance di ieri sui giudizi positivi di Morgan Stanley ...it.investing