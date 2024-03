Borghi | «Inzaghi non è sempre stato difeso Un anno fa critiche»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Stefanonon ha dimenticato la scorsa stagione e le parole che venivano riservate per Simone, ricorda tutto su Cronache di Spogliatoio. PASSATO – Stefanoricorda tutto: «L’unico dubbio sull’Inter all’inizio erano i due attaccanti sostituti: Arnautovic e Sanchez. Esaltiamo i meriti di tutte le componenti dell’Inter quest’, ma non ècosì. La scorsa stagione la squadra era nervosa, in primaveranon èda tutti. L’allenatore si è preso le, anche esagerate, ha tenuto una postura tipica dei nerazzurri di questi anni ed è andato avanti. A marzo non ha vissuto un momento facile il tecnico». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...