Bonus Mamma NoiPA | ecco perché ci sono ritardi e non c’è da preoccuparsi

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La circolare dell’INPS del 31 gennaio 2024 ha segnato un importante passo avanti nell’implementazione delcontributivo per le mamme lavoratrici, tuttavia, numerose segnalazioni hanno evidenziato un ritardo nell’erogazione di tale beneficio, soprattutto nel settore della scuola. Un banco di pere applicazione delIl mese di febbraio ha rappresentato il momento cruciale per valutare l’impatto delmamme lavoratrici sulle buste paga delle dipendenti pubbliche. Questo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024, prevede una riduzione contributiva massima di 250 euro al mese, fino a un totale di 3.000 euro all’anno. Ilè destinato alle lavoratrici madri con almeno due figli, di cui il più piccolo ha un’età inferiore a 10 ...

