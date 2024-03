Bonus fiscali e Rdc falsi | maxi sequestri della Gdf | valore 8 | 6 miliardi di euro

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La Guardia di Finanza ha annunciato il sequestro di crediti d’imposta fittizi per uneccezionale di 8,6di, nel periodo compreso tra novembre 2021 e oggi. Questi crediti sono principalmente collegati ae super, con ilfacciate che rappresenta la maggioranza delle irregolarità (58%), seguito dall’Ecoordinario (23%), dal Sisma(8%) e infine dal Super(5%). Questo significa che ildei crediti d’imposta non legittimi rappresenta una quota significativa rispetto ai circa 165dierogati, secondo le stime più recenti. Questi sono alcuni dei dati forniti ieri in Senato dal comandante generale ...