Bonaccini prende tempo sulla legge sul fine vita e non consente un dibattito in consiglio regionale

Ecco quanto guadagna un presidente di regione: La gran parte dei presidenti di regione guadagna il massimo che per legge può guadagnare: 13.800 euro lordi mensili.key4biz

Fine vita. Vescovi dell’Emilia-Romagna: “Proposta della Regione sconcerta”. Bonaccini: “Rispetto, ma fatto quanto dovuto”: Per la Conferenza episcopale regionale “la soluzione non è l’eutanasia, quanto la premurosa vicinanza, la continuazione delle cure ordinarie e proporzionate, la palliazione, e ogni altra cosa che non ...quotidianosanita

Fine vita. Vescovi contrari, Bonaccini replica: "Evitiamo tribunale a chi soffre": I vescovi dell'Emilia-Romagna esprimono la loro "preoccupazione" e "netto rifiuto" nei confronti delle scelte della Regione sul suicidio assistito. Il Governatore difende la posizione ...bolognatoday