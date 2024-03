Bombolo | il figlio | «In autogrill sulla Pontina scomparve Si era fermato a un matrimonio | lo trovai a tavola con gli sposi»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Al Corsera Alessandro Lechner, uno dei tre figli didei poliziotteschi e delle commedie sexy anni Settanta-ottanta, racconta suo padre Franco: «Per mamma Regina era un altro bambinone da accudire, tale a quale a come lo vedevate al cinema. Lo sgridava perché ci lasciava fare tutto. Mi chiamava Alitandlo, si divertiva a storpiare tutti i nomi». Perché lo chiamavano? «Da piccolo era cicciotto, camminava a balzelloni. C’era pure la canzoncina: “Era alto così, era grosso così, lo chiamavan”. E quel soprannome poi se l’è portato dietro, anche se da ragazzo era magro». Un uomo semplice, nato povero che ha lavorato come ambulante per mandare alle scuole private e tutti e tre i suoi figli. Però che spasso che era «Verso l’una finiva il giro e si fermava a mangiare alla taverna di Picchiottino. Tra un bicchiere e una ...