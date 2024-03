Bombe russe a Odessa a duecento metri da Zelensky e dal premier greco Mitsotakis

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Un drone russo ha colpito laprovocando cinque morti e diversi feriti. Le esplosioni sono arrivate a meno didal convoglio di auto che trasportava il presidente ucraino Volodymyre il primo ministroKyriakos. I due leader, che si sono poi incontrati nella città portuale ucraina, sono rimasti illesi. Subito dopo le esplosioni, il convoglioha deviato dal percorso previsto, seguendo le istruzioni delle autorità ucraine. «Abbiamo sentito e visto questo attacco oggi», ha detto il presidente ucrainopoco dopo il raid russo in conferenza stampa. «Vedete con chi abbiamo a che fare. A loro non importa dove colpire. So che ci sono state delle vittime. Non conosco i dettagli, ma so che ci sono morti ...