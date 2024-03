Bologna-Inter | Inzaghi sfrutta la rosa lunga per fare la formazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) L’si avvicina alla vittoria della Serie A, concome prossimo obiettivo. I nerazzurri arrivano a questo traguardo anche grazie allaa disposizione del tecnico. È questo il vero segreto della cavalcata della Beneamata. LUNGHEZZA – Con uno scudetto all’orizzonte, Simonesta per portare la seconda stella all’ed è pronto a entrare negli annali della storia nerazzurra. Tutto questo però, oltre alla bravura del tecnico piacentino che ha saputo riprendere lo spogliatoio in mano dopo i mesi bui della passata stagione, è anche la lunghezza dellaa disposizione e della qualità. L’può contare su un parcosia ampio che nonostante l’età giovane conta già tanta ...

Bologna-Inter si giocherà sabato alle ore 18 allo Stadio Renato Dall’Ara: l’AIA ha reso noto l’arbitro . Questa la designazione per la partita, valida per la ... (inter-news)

Il Bologna perde un attaccante per la partita contro l’Inter e non soltanto. Stamattina esami mentre la squadra si allenava a tre giorni dal match della ... (inter-news)

Per Fiorentina-Roma è stato designato Massa, Lazio-Udinese ad Aureliano ROMA - Sarà Luca Pairetto a dirigere Bologna-Inter , match valido per la 28esima ... (ilgiornaleditalia)

Cartellini Inter, la lista cresce: per Bologna due diffidati pesanti | OneFootball: Inter-Genoa non è stata certo una partita facile a livello disciplinare e questo si ripercuote anche sulla lista dei cartellini. Aumentano i diffidati, con uno pesante per una simulazione inventata da ...onefootball

Calcio: Serie A. Pairetto arbitra Bologna-Inter, Juve-Atalanta a Guida: Per Fiorentina-Roma è stato designato Massa, Lazio-Udinese ad Aureliano ROMA (ITALPRESS) - Sarà Luca Pairetto a dirigere Bologna-Inter, match ...sport.tiscali

Zhang sogna in grande: il premio per l'Inter in caso di vittoria della Champions: Il prossimo appuntamento sul calendario è per sabato pomeriggio, quando al Dall'Ara l'Inter se la vedrà con il sorprendente Bologna di Thiago Motta. Tuttavia, in campionato la squadra di Inzaghi si è ...msn