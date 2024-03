Bologna-Inter | il carro armato di Inzaghi nel fortino di Thiago Motta! Che numeri

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 6 marzo 2024)è certamente una delle sfide piùessanti della ventottesima giornata di Serie A, se non altro perché mette di fronte due squadre in forma, belle da vedere e che finora hanno dato vita a partite mai banali e mai scontate. I rossoblù di, vera e proprio sorpresa di questa stagione, rincorrono un posto in Europa mentre i nerazzurri sono lanciatissimi verso lo scudetto SFIDA AFFASCINANTE –è una sfida molto attesa nella sempre affascinante città cantata dal compianto Lucio Dalla e non solo. Il Dall’Ara è tutto esaurito in ogni ordine di posto e i tifosi, chiamati a raccolta dalla società in vista del confronto con la capolista, potrebbero stupire con una speciale coreografia. Insomma, si direbbe che l’di ...