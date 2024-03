Bologna Fc | i tifosi e il coro simbolo che trascina la squadra in paradiso

(Di mercoledì 6 marzo 2024), 6 marzo 2024 – La gioia del gol del, le urla di felicità, le lacrime di commozione a fine partita sulle note di Cesare Cremonini e Lucio Dalla. Un'emozione capace di coinvolgere tutti i(video), dal bambino all'anziano, estasiati dal calcio di Thiago Motta e dei suoi ragazzi. “Così si gioca solo in”, come disse Fulvio Bernardini al termine di un-Modena terminato 7-1 nel 1962, che avrebbe lanciato, l’anno dopo, i rossoblù verso lo scudetto. Scene da brivido viste spessissimo al Dall'Ara quest'anno, diventato il fortino della corsa Champions: i rossoblù sono lache ha collezionato più punti tra le mura amiche, insieme all'Inter. Già, l'Inter, la prossima avversaria casalinga per una sfida che sta caricando una città intera. La febbre ...

