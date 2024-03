Bologna | curva pericolosissima Il ’Caffè rossoblù’ con Leo Turrini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 6 marzo 2024), 7 marzo 2024 – Undici curve alla fine. Il Dall’Ara che tuona come un motore da 1.600 cavalli. Laggiù, in fondo al rettilineo può esserci la Champions. Sabato, ad aspettare ilc’è unatremenda, a forma di biscione: è l’Inter, che nella corsa scudetto ha doppiato tutte le rivali. Il ‘Caffèdi oggi lo prendiamo con Leo, fuoriclasse del giornalismo, uno dei più grandi cantori della storia della Formula 1 e della Ferrari. Leoe Alberto Tomba (Schicchi) La sua penna ha firmato le biografie di leggende dello sport: da Gino Bartali a Enzo Ferrari, da Alberto Tomba a Michael Schumacher. Ospite richiestissimo da tv e radio, scrive da una vita per il Resto del Carlino e il Quotidiano Nazionale, ama da sempre la sua Inter. Quell’Inter, che ...