Bocchino fa saltare i nervi agli ospiti di Floris | poi li stende sul caso Dossier | “Rischio complotto del Pd” video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Tutti contro uno in diversi momenti della puntata di ieri di DiMartedì, che vedeva tra gliItalo, David Parenzo e la deputata di Avs Elisabetta Piccolotti. Parlare, specie dei fatti delle proteste di piazza, è stata più d’una volta un’impresa per il direttore editoriale del Secolo d’Italia, che a una certo punto ha alzato le mani dicendo “aiuto” di fronte alla sollevazione delle controparti per aver semplicemente ricordato l’aumento delle manifestazioni del 40% rispetto all’anno scorso e che “le istituzioni hanno il dovere di stare dalla parte della polizia senza se e senza ma”. “So che vi ho messo il sale sulla ferita”, ha detto, abbassando a quel punto le mani e proseguendo il suo ragionamento. Epperò, c’è stato anche un momento particolarmente significativo nel quale è riuscito nell’impresa, visto il ...