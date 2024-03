Bloccati dalla neve per 12 giorni. Finita la “prigionia“ sui monti. Morterone torna accessibile

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Liberi, finalmente liberi. Quanti aabitano o l’hanno scelta come buen retiro, da ieri, dopo 12di "arresti domiciliari", possono finalmente andare e venire a piacimento dal paese più piccolo d’Italia. La Sp 63, unico collegamento con il borgo montano alle pendici del Resegone, che era chiusa dal 23 febbraio scorso, è stata infatti riaperta al transito. La serrata era scattata per il forte pericolo di valanghe, dovuto alle abbondanti nevicate prima e poi alla pioggia e alle temperature in aumento, che hanno reso estremamente instabile il manto bianco sul ripido pendio su cui si inerpicano i 16 chilometri di strada tra Ballabio e. "Persiste un grado di pericolo di valanghe 3 marcato, ma per i luoghi posti oltre i 1.800 metri di altezza, quindi oltre la quota massima raggiuntastrada ...

