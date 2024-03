Birra Baladin sbanca con la raccolta fondi online | 2 milioni e mezzo di euro raccolti in 24 ore

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La campagna di(equity crowdfunding) lanciata dasulla piattaforma Mamacrowd ha avuto inizio con un successo incredibile. In meno di un giorno laha superato i 2,5diinvestiti da 800 persone decise a sostenere il progetto di crescita della realtà leader dellaartigianale in Italia. Un "caso" che fa notizia all'indomani dell'altro crowdfunding di cui non ci si aspettava il successo: quello della caffetteria milanese Cafezal che in 4 giorni ha raccolto 650milada circa 600 persone interessate al progetto. Lo stabilimentodi Piozzo (CN) La campagna Beer Revolution “Beer Revolution”, la campagna di equity crowdfunding di, ...

