“Bioumanesimo di Puglia” | foto e storie nelle pagine del libro che racconta tradizione e identità della finibus terrae

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Quando l’infiorescenza è matura, il giunco può essere raccolto. I giunchi più alti, destinati a trasformarsi in nasse da pesca o cestini per la frutta, vengono sottoposti al processo di torsione, la scissione delle fibre che li renderà più flessibili. Vengono bolliti, per diventare ancora più malleabili. Poi il sole asciuga le lamelle, che vengono infine selezionate, accorciate, raschiate. E appese “in stanze dove l’aria è intrisa dello zolfo che evapora dalle pentole”. Pronte perché qualcun altro, a sua volta, le intrecci, in un’orditura sottile e leggera. Un’ossatura resistente, un grande canestro per le olive. O un ventaglio. “In quella terra chiamata, dove la terra finisce e inizia il Mar Mediterraneo”, nel sud, c’è ancora chi custodisce questo rito, una stilista di nome Anna Siciliano ...