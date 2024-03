Bimbo iperattivo di 6 anni sospeso da scuola a Ladispoli dal preside | l' appello dei genitori a Valditara

Su disposizione del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara l'ufficio scolastico regionale ha già disposto un' ispezione per comprendere come mai il decreto ... (quotidiano)

Ladispoli, bambino iperattivo sospeso da scuola. I genitori: «Il Tar ci ha dato ragione ma il preside non lo fa entrare»: A sei anni è stato sospeso dalla scuola per 17 giorni perché «non rispetta le regole e va allontanato dalla comunità». Il Tar del Lazio, però, lo ...corriereadriatico

Il bambino iperattivo sospeso da scuola: il Tar lo riammette ma il preside non lo fa entrare: Due genitori di un bambino affetto da “un disturbo di deficit con iperattività” dell’Istituto comprensivo di Ladispoli, si rivolgono al Ministro Valditara affinché intervenga per far rispettare il dec ...blitzquotidiano

Bimbo iperattivo di sei anni sospeso da scuola, il Tar dispone il rientro in classe ma il preside non ci sta: “Deve imparare a rispettare le regole”: È iperattivo, non è gestibile, quindi non può stare a scuola. Con questa motivazione, un Bimbo di sei anni è stato sospeso dall’Istituto comprensivo di Ladispoli perché creava disagi durante le lezion ...msn