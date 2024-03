Bimbo con Adhd sospeso da scuola La famiglia a Valditara | “Imponga alla scuola di riammetterlo come ha stabilito il Tar”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Prima la sospensione daper 17 giorni. Poi, dopo il ricorso dei genitori, un decreto del Tar del Lazio ne disponeva l’immediato rientro in classe. Ma il bambino, affetto da “un disturbo di deficit con iperattività“, non è mai tornato tra i compagni. Perché, sostiene l’avvocato della, la decisione del tribunale amministrativo “non è stata rispettata dal preside”. Così il caso è finito sulla scrivania del ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe, che ha disposto un’ispezione nellaMelone di Ladispoli, in provincia di Roma, per comprendere i motivi della mancata riammissione a. I genitori hanno chiesto al ministro di intervenire per permettergli di seguire le lezioni: “Faccia rispettare...