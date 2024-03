Bimbi picchiati e umiliati all’asilo di Vanzago | sei mestre a processo per maltrattamenti aggravati

(Di mercoledì 6 marzo 2024) L’accusa è di aver picchiato, umiliato e insultato iposti sotto la loro tutela. Sul banco delle imputate ci sono cinque maestre e l’ex direttrice e titolare dell’asilo nido Baby in Wonderland di, in provincia di Milano. Da marzo a giugno 2022, le educatrici avrebbero inflitto violenze fisiche e psichiche a 22 bambini, di età compresa tra zero e tre anni, che frequentavano il centro di via della Filanda e una seconda sede che si trova poco distante. Mercoledì 3 marzo il giudice dell’udienza preliminare Daniela Cardamone ha ammesso come parti civili – e quindi possibili destinatari di risarcimento – i genitori di 22una volta iscritti, difesi dall’avvocato Luca Dellacasa dello studio Borella e Pantano di Milano. Il dibattimento, cioè la parte delin cui vengono ...

