(Di mercoledì 6 marzo 2024) L’accusa è di aver picchiato, umiliato e insultato i, alcuni di appena un anno, posti sotto la loro tutela. Sul banco delle imputate ci sono cinquee l’ex direttrice dell’asilo nido di, in provincia di Milano. Da marzo a giugno 2022, le educatrici avrebbero inflitto violenze fisiche e psichiche i loro piccoli allievi, non più grandi di tre anni. Mercoledì 3 marzo il giudice dell’udienza preliminare Daniela Cardamone ha ammesso come parti civili – e quindi possibili destinatari di risarcimento – i genitori di 22una volta iscritti. Il dibattimento, cioè la parte delin cui vengono esaminate le prove in contraddittorio fra le parti, inizierà il prossimo 16 maggio. Le sei imputati, lo scorso gennaio, erano state sospese per un anno dalla ...

Bimbi picchiati e umiliati all’asilo di Vanzago: sei maestre a processo per maltrattamenti aggravati: Da marzo a giugno 2022, le educatrici avrebbero inflitto violenze fisiche i loro piccoli allievi, di età compresa tra uno e tre anni ...ilgiorno

Ergastolo per Alijca Hrustic: “Bimbo era completamente indifeso, in balia della furia insensata del padre”: Nelle motivazioni della sentenza di condanna in appello-bis l'orrore della "violenza” dell’uomo nei confronti del figlio di due anni: “bruciature sotto le piante dei piedi” e sul volto, “molteplici mo ...ilgiorno

Anziana di 83 anni si rifiuta di dare l'elemosina a un senzatetto, lui la picchia con una stampella: Presa a bastonate da un clochard per non avergli dato una moneta. Una signora di 83 anni ha denunciato di essere stata aggredita a Milano, in zona Sant’Ambrogio nei ...ilmattino