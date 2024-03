Biden e Trump ignorano i contributi economici dei migranti visti da Powell

Il Super Tuesday è concluso e non ci poteva essere risultato più prevedibile. Il voto di ieri rende quasi definitiva la contesa alla Casa Bianca per Joe Biden ... (ildifforme)

Strana spianata per Donald Trump . Nikki Haley sospenderà infatti la sua campagna elettorale per le elezioni presidenziali dopo essere stata sonoramente ... (iltempo)

I motivi dei forfait della vedova di Navalny e della moglie di Zelensky al discorso sullo stato dell’Unione di Biden: La vedova di Navalny e la moglie di Zelensky, le due icone anti-Putin, non parteciperanno al discorso sullo stato dell'Unione di Biden al Congresso. E i motivi non sono solo personali. In ballo per Ky ...lettera43

Stato dell'Unione, attesa per il discorso di Biden: chi ci sarà, chi ha detto no: "Sono onorata di partecipare al discorso dello stato dell'Unione - ha detto Carr nata nel 1981 - non solo come prima Ivf baby del Paese, ma anche come qualcuno che comprende profondamente come la ...adnkronos

Elon Musk, CEO di Tesla, dichiara che non farà donazioni a Trump o a Biden: L’amministratore delegato di Tesla Elon Musk ha dichiarato mercoledì che non farà donazioni alle campagne elettorali del presidente Joe Biden o dell’ex presidente Donald Trump. “Per essere ...borse