Biathlon | gli Usa respingeranno ancora gli italiani? Risultati magrissimi per gli azzurri sulle nevi statunitensi!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La Coppa del Mondo diè pronta a far tappa negli Stati Uniti d’America. La situazione non si verifica molto spesso, ma ha comunque una discreta tradizione diluita nel tempo. Considerando Giochi olimpici e Mondiali antecedenti alla nascita del massimo circuito, questo è il dodicesimo inverno in cui si tengono competizioni di primo livello negli States. Dando uno sguardo al passato si nota una dinamica inquietante. L’Italia fatica tremendamente a otteneredi rilievo negli Usa. Sinora, in the land of the free and the home of the brave si sono disputate 52 gare individuali tra settore maschile e femminile. Vittorie azzurre? Nessuna. Il piatto piange anche in tema di podi. Se ne conta uno solo, il secondo posto artigliato da René Cattarinussi nella sprint di Lake Placid del febbraio 1999. Insomma, 1 solo piazzamento nelle prime tre ...