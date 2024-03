Biathlon | Coppa del Mondo femminile Soldier Hollow 2024 L’Italia brama almeno il primo podio nello Utah

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Gli Usa si apprestano a riaccogliere ladeldidopo cinque anni di assenza. La penultima tappa della stagione 2023-24 andrà infatti in scena a. Questo comprensorio sciistico è stato edificato letteralmente dal nulla (e nel nulla) fra il 1999 e il 2000. Lo scopo era quello di ospitare le competizioni delle discipline nordiche dei Giochi olimpici invernali di Salt Lake City 2002. Cionondimeno, la sua ragion d’essere non si è esaurita con la manifestazione a Cinque cerchi. Viceversa, gli impianti sono stati sviluppati e valorizzati, divenendo uno dei principali centri turistici dello. Complessivamente,ha ospitato ladel ...

Biathlon, Lisa Vittozzi all’attacco di Tandrevold per la Coppa del Mondo. I convocati dell’Italia per Soldier Hollow: Lisa Vittozzi è in piena lotta per la conquista della Coppa del Mondo 2023-2024 di Biathlon. La fuoriclasse sappadina, capace di conquistare tre medaglie in ambito individuale ai recenti Mondiali (oro ...oasport

