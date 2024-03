Biassono | additivi illegali e colorante rosso nella carne venduta in un supermercato | due a processo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 6 marzo 2024)(Monza Brianza), 6 Marzo 2024 -macinata e hamburger venduti negli scaffali di unconchimici non consentiti e ilvegetaleper farli sembrare più freschi. E' l'accusa di cui devono rispondere in unal Tribunale di Monza l'allora amministratore unico di una società che riforniva diile il macellaio che la predisponeva per la vendita al dettaglio. Il fatto contestato risale al novembre 2020, quando nelvenne eseguita una verifica preventiva da parte dell'Ast di Monza e Brianza. "Il reparto macelleria era affidato alla società terza e negli scaffali erano stati messi in vendita in incarti preimballati ed etichettati ...