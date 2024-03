Beverly Hills | Shannen Doherty ricorda la rissa con Jennie Garth | “Ci hanno separate”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Non solo i problemi con Alyssa Milano (accusata di averla fatta licenziare),sul set ha avuto un’altra clamorosa lite. L’attrice americana nell’ultima puntata del suo podcast ha svelato di essersi azzuffata conmentre registrava90210. L’interprete di Breda – per gioco – ha alzato la gonna alla collega, che è andata su tutte le furie ed è scoppiata una catfigh che ancora oggi fa discutere. “Sul set dimolti si divertivano con il gioco ‘abbassa i pantaloni’.ad esempio era una di quelle che lo facevano, tirava in giù i pantaloni di alcuni membri della troupe, e loro si infastidivano parecchio. Quindi mi venne in mente di fare lo stesso a lei. Ribaltai la situazione e decisi ...