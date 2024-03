Berrettini già dimenticato | il cuore della Satta è di nuovo nerazzurro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 6 marzo 2024)fa già parte del passato: si fanno sempre più insistenti le voci relative alflirt di Melissa. Per qualche motivo, l’opinione pubblica si è fatta un’idea ben precisa a propositofineloro storia d’amore. Sono tutti convinti, anche alla luce di quanto spifferato da Oggi, che Matteoe Melissaabbiano chiuso per via di due prospettive troppo diverse e difficilmente conciliabili. Melissa(Instagram) – ilveggente.itLei, così pare, voleva un secondo figlio e, forse, una promessa d’amore eterno; lui, verosimilmente, non era ancora pronto a fare il grande passo. Per questo motivo si è subito pensato, giustamente, che la parte lesa in questa storia fosse lei. Potrebbe non essere così, però. Innanzitutto ...