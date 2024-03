Berrettini e Satta | la verità | perché è finita

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La relazione tra Matteoe Melissaha fatto scalpitare le più importanti testate di cronaca rosa. Eppure, la loro relazione è ufficialmente. Era tempo che i due non apparivano più insieme in pubblico e c’era un motivo dietro questo indizio. Dopo aver cercato di non essere sotto i riflettori per circa un anno, Melissae Matteomettono fine alla loro storia d’amore, che ha attirato inevitabilmente l’attenzione della cronaca rosa nostrana. Ecco i motivi per i quali la coppia ha deciso di chiudere la loro relazione. La fine della relazione tra, foto Ansa – VelvetGossipGià durante l’estate erano uscite le prime foto che li ritraevano insieme, poi in autunno hanno deciso di non nascondersi più e pubblicare qualche ...