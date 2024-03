Bernardo La Guardia | il maestro sarto è morto a 32 anni | lutto nel mondo della moda

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Milano, 6 marzo 2024 –nel: èLamolto noto e affermato. Il 32enne è stato trovato senza vita, domenica sera, nella sua casa di Milano, città in cui si era trasferito nel 2019. Originario di Terni, aveva vissuto per un periodo a Roma per poi approdare nel capoluogo lombardo, dove aveva iniziato a lavorare per la ‘ria Esthés’ di via Emilio Caldara. L’allarme è stato lanciato dai familiari e dagli amici dopo che da diverse ore non riuscivano a mettersi in contatto con lui: quando i Vigili del Fuoco hanno forzato la porta del suo appartamento, domenica sera, per lui non c’era più nulla da fare. A causarne la morte, con tutta probabilità, un malore ...