Benigni comunista? Allora teniamoci la Di Cesare

(Di mercoledì 6 marzo 2024) È una di quelle coincidenze esoteriche, deliziose, forse feroci, che nel giorno della memoriadi Roberto, una fiaba tutta case del popolo e palestre di democrazia, arrivi il pianto e rimpianto della filosofa del Fatto Quotidiano, la Donatella di, per la compagna Luna, brigatista in carriera. Due facce della stessa vicenda e tragica vicenda. Ma tra i due, ci scusassero i benpensanti di ritorno, la più coerente e in fondo onesta è la filosofa. Lei almeno non si nasconde, non mistifica una realtà. Quando all’amica scomparsa dice che le dee non si perdono, che l’ideale rivoluzionario era il loro pane comune, non fa che portare alle estreme ma inevitabili conseguenze il mein kampf brigatista, la koinè brigatista. Le Brigate Rosse si rifacevano espressamente, totalmente all’escatologica marxista leninista e nessuno ...

Roberto Benigni celebra il comunismo e Berlinguer in televisione: Roberto Benigni, noto comico toscano, ha recentemente fatto parlare di sé per le sue dichiarazioni in televisione. Durante una serata televisiva, Benigni ha esaltato il comunismo e ha ricordato con af ...informazione

Benigni nello studio di 'La torre di Babele' a La7: “Io stavo lì in un angolo – racconta Benigni – e dissi: io non sono un politico, un sociologo, non sono un comunista, non so parlare, quindi devo andare lì e fare qualcosa per manifestare a Berlinguer ...repubblica

"Era una fiaba". L'inno di Benigni al comunismo: L'attore torna in tv e si lascia andare a una nostalgica esaltazione del comunismo: "Le case del popolo erano una palestra di democrazia, una cosa meravigliosa". E su Berlinguer: "Era puro come un bam ...ilgiornale