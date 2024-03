Beni confiscati alla mafia | che fine fanno? “Non sempre utilizzati per fini sociali Mancano fondi e idee”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Bergamo. Quanti sono, dove sono e, soprattutto, chealle mafie? Domani (giovedì 7 marzo) cade l’anniversario della legge 109 del 1996 per il loro utilizzo a scopi. In provincia di Bergamo, secondo l’ultimo report dell‘associazione Libera, sono 156 in totale; una cinquantina già assegnati a Comuni, Enti o associazioni. La domanda è: come vengono? Ci sono progetti virtuosi consolidati nel tempo, oppure questi– anche se la Legge lo permette –scono con l’essereper altre finalità, o addirittura col non essere?. “Esistono diverse realtà di valore – commenta Bruno Ceresoli, responsabileLibera ...