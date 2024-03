Benevento | Corsi per operatore socio-sanitario | consegna degli attestati

Comune, Corsi per operatore socio-sanitario e operatore per l'infanzia: Si è svolto stamane a Palazzo Paolo V il convegno finale, con consegna degli attestati, di «Orientare, formare, occupare», programma di formazione professionale finanziato ...ilmattino

Corsi per operatore socio-sanitario e operatore per l’infanzia: convegno finale e consegna degli attestati: occupare’, programma di formazione professionale finanziato dal Comune di Benevento, in qualità di capofila dell’Ambito territoriale B1, con le risorse del Pon Inclusione. Ai quattro Corsi per ...tvsette

Il Foggia ritrova Di Noia: "Contento di essere rimasto. Io difensore Se il mister vorrà, nessun problema": Le parole del centrocampista, rientrato a Benevento dopo l'infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori oltre un mese. A gennaio è stato vicinissimo al Crotone, poi la trattativa è saltata nelle battut ...foggiatoday