Beneficiarie Reddito di libertà | sgravio fino a 8mila euro per assunzioni

(Di mercoledì 6 marzo 2024) I datori di lavoro privati che, nel periodo 2024/26 assumono donne disoccupate vittime di violenza,deldihanno un esonero dei contributi al 100 per cento. La novità è prevista dalla Legge di bilancio 2024, per facilitare il percorso di uscita delle donne dalla violenza, con il loro inserimento nel mercato del lavoro. A dettare le istruzioni operative sullocontributivo è l’Inps con la circolare numero 41 del 5 marzo. In questo documento l’istituto fornisce i dettagli sulle donne per le quali spetta l’esonero del 100& dei contributi, i rapporti di lavoro inclusi nell’agevolazione, l’importo dell’esonero e come chiederlo. Indice Per quali lavoratrici spetta lo ...