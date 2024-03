Bella vittoria 2-0 dei ragazzi allenati da Terzi | pareggia 0-0 l’under 16 di Corallo col Genoa | sconfitta di misura 0-1 l’under 15 Doppietta di Viola | l’under 17 batte il Napoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Vincono gli under 17,no gli under 16, perdono gli under 15, tutti al Ferdeghini. Weekend dolce e amaro per le giovanili nazionali dello Spezia. Il successo per 2-0 suldegli aquilotti più grandi,da Claudio, è firmato da, autore di unanel primo quarto d’ora della ripresa. Con questi 3 punti, spezzini che si sganciano dalla Sampdoria e agganciano a 30 punti il(a riposo, con una gara in meno) al quarto posto. Questa la formazione schierata dal tecnico Tortorella, Fantinati (85’ Menghini), Banti, Lorenzelli, Martinelli (70’ Capoduri), Piras, Ferrazza (85’ Venturini), Marchini,(72’ Vicari), Felici (70’ Bordoni), Franchetti Rosada (46’ Baldetti); in panchina sono rimasti Leonardo, Nicolai e ...