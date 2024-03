Beach volley | Rossi Lupo doppio capolavoro | sono in tabellone principale nell’Elite 16 di Doha! Oggi in campo le tre coppie azzurre

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Inizia bene la stagione 2024 per la coppia azzurra composta da Danieleed Enricoche riesce a centrare la qualificazione nel primo Elite 16 e dasarà innela caccia di un risultato di prestigio che porti punti pesanti nella corsa alla qualificazione olimpica. Non è stato facile superare soprattutto il primo turno delle qualificazioni per la coppia italiana che si è trovata di fronte gli inglesi (con origini argentine) Bello/Bello che avevano chiuso molto bene con risultati di alto spessore la scorsa stagione. La coppia britannica ha vinto 21-17 un primo set giocato a sprazzi da entrambe le, poi nella parte centrale del secondo sethanno distanziato ...

