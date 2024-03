Beach tennis Over Forever a segno | primato consolidato

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Si è disputata la 15ª giornata del campionato provinciale diindoor del circuito Uisp-Lab84 Cup Heroe’s. La capolistaha approfittato del turno di riposo per recuperare la gara conthe Top e allungare sull’Enterprise (-19), che ha penato per avere ragione di un irriducibile Bagno Vela incamerando 10 punti contro i 12 della battistrada. Vincono anche gli Smashers e adesso ‘vedono’ il secondo posto. Risultati: Mem & Co-Smashers 0-5,the Top-Bagno Andreucci (rinv.), Idraulica Cucchi-H2O (rinv.), Enterprise-Bagno Vela 3-2; rip.. Recuperi: H2O-Smashers 0-5,the Top-1-4. Classifica:159*; ...

Beach tennis, Alice Grandi vince a Tolosa: Alice Grandi, in coppia con la francese Lola Barrau, ha centrato la vittoria nel torneo internazionale di Tolosa. Prima testa di serie del tabellone, ...corriereromagna

Circolo "Ronconi", passione tennis per 400: C’è voglia di correre e giocare con racchetta e pallina allo storico Circolo tennis “Alberto Ronconi” di Cesena. I numeri degli iscritti sono importanti: circa 300 tra ragazzi e adulti nel tennis, a ...corrierecesenate