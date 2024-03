Bayern Monaco Lazio | Tuchel calcia una porta e si rompe l’alluce

Calciomercato Milan , dopo l’interesse per Theo Hernandez, il Bayern Monaco vuole anche Mike Maignan per il dopo Manuel Neuer: il rinnovo… Theo Hernandez, ... (dailymilan)

Calciomercato Milan , il futuro di Theo Hernandez potrebbe essere lontano da Milan o: il Bayern Monaco insiste. Via per almeno 100 milioni… Il Milan di Stefano ... (dailymilan)

BILD: IL Bayern PUò RIPRENDERE ZIRKZEE PER 20 MLN: Il Bayern Monaco potrebbe riportarsi a casa Joshua Zirkzee per 'soli' 20 milioni di euro. Lo rivela la Bild: i bavaresi stanno riflettendo ...sportmediaset.mediaset

Mondiale per club, Lazio fuori dalla Champions: Juve ancora seconda. Napoli unica insidia: Per puntare a qualcosa di realmente importante la Lazio doveva osare di più sul mercato. Colpa di chi i soldi ce li doveva mettere “c’eravamo illusi anche noi. Per giorni abbiamo pensato che una Lazio ...informazione

L'eliminazione dei biancocelesti permette ai tedeschi di ridurre il gap (15,571 a 14,785) in chiave 5° posto Champions per la prossima stagione: L'eliminazione dei biancocelesti permette ai tedeschi di ridurre il gap (15,571 a 14,785) in chiave 5° posto Champions per la prossima stagione ...gazzetta