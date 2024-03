Bayern Monaco-Lazio | Provedel | “Spiace perché si poteva fare qualcosa in più”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 6 marzo 2024) “siin più. Fino al gol la partita era equilibrata, abbiamo avuto qualche occasione ma dopo il gol subito non siamo più a stare in campo come avevamo fatto prima. Purtroppo è andata così, sull’1-0 il risultato era in parità ed è un peccatoeravamo riusciti a creare. Minon essere riusciti a stare in campo nello stesso modo“. Sono queste le parole di Ivan, portiere della, dopo la sconfitta contro ilai microfoni di Sky Sport. “Noi ci aspettavamo questo, il ritmo della Champions è questo e ilha più qualità rispetto ad altre squadre. Alla fine i valori in ...