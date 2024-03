Bayern Monaco Lazio | flop in chiaro | ascolti bassissimi per la partita

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 6 marzo 2024)era trasmessa insu Canale 5, ma questo non è bastato per mettere a referto uno share di livello Triste record per la. La sfida di Champions League con ilè stata la meno vista tra quelli innegli ottavi di finale degli ultimi dieci anni con in campo una squadra italiana. Appena 3.416.000 telespettatori con uno share del 16,12%, un risultato che mette Canale 5 sotto a Rai 1. Infatti il film su Margherita Hack ha avutopiù alti rispetto alla sfida tra bavaresi e biancocelesti. Curioso come questa accoppiata detiene anche il secondo posto tra gli ottavi meno visti in, in quel caso si trattava dell’andata del 2021.