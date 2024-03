Bayern Monaco-Lazio 3-0 | tedeschi ai quarti di Champions League

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 6 marzo 2024) (Adnkronos) – Ilbatte laper 3-0 nel ritorno degli ottavi di finale di, ribalta la sconfitta per 1-0 subita all’andata a Roma e si qualifica per idi finale. I campioni di Germania si impongono oggi 5 marzo all’Allianz Arena con la doppietta di Kane (39? e 66?) e con il gol di Mueller (47? del primo tempo). I bavaresi non vivono uno straordinario momento di forma e Tuchel per la sfida decisiva con ladeve rinunciare a Coman, Mazraoui, Boey e Sarr, oltre allo squalificato Upamecano. Il tecnico inserisce De Ligt che vince il ballottaggio con Kim in difesa al fianco di Dier. In avanti Sané ritrova il suo posto sulla corsia destra, con Tel che parte dalla panchina, e con Muller e Musiala alle spalle di Kane. Sarri deve ...