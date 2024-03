Bayern Monaco | ‘chiamata’ sul mercato | blindato Mathys Tel

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 marzo 2024) In casaè tornato un minimo entusiasmo dopo la vittoria contro la Lazio in Champions League e la qualificazione ai quarti di finale. Nel frattempo la dirigenza continua a muoversi per il futuro e ha rinnovato di altri due anni fino al 2029 il contratto del giovane attaccanteTel. Arrivato nel 2022 dallo Stade Rennes con un contratto fino al 2027, il giovane attaccante francese si è subito dimostrato un calciatore di grande prospettiva e un buon realizzatore. L’annuncio del“È una base importante per il futuro di questa squadra. Con lui abbiamo già la prossima generazione delnella nostra squadra”, sono le dichiarazioni del membro del consiglio direttivo sportivo delMax Eberl. “è arrivato a ...