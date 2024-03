Bayern Lazio | super Kane | la doppietta di un pivot fuoriclasse

(Di mercoledì 6 marzo 2024), i voti dei tedeschi dopo la vittoria che vale l’accesso ai quarti di finale di Champions:il migliore, Tuchel sufficienteè stato un monologo e il 3-0 ha ripristinato le gerarchie previste, che erano state ribaltate dal gol di Immobile nella sfida d’andata. I numeri sono quanto mai espliciti: la formazione tedesca ha concluso 22 volte contro 5 e, soprattutto, nella ripresa ha continuato a macinare gioco, concedendo ai biancocelesti solo due possibilità di tiro. Le pagelle riguardanti i padroni di casa tratte da La Gazzetta dello Sport e dal Corriere della Sera sono indicative di una smentita, quella della crisi dei campioni di Germania: in patria abdicheranno pure al titolo, verosimilmente appannaggio del Bayer Leverkusen, ma in Europa possono essere quelli di sempre, ...

