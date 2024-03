Bayern-Lazio 3-0 | biancocelesti fuori dalla Champions

(Di mercoledì 6 marzo 2024) MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – La, chiamata all’appuntamento con la storia, marca visita fallendo il match più importante della stagione, almeno fino ad ora. La squadra di Sarri cade sotto i colpi delMonaco che vince con un secco 3-0 ed estromette ilasciando la squadra di Sarri, vincente all’andata per 1-0, a chiedersi se, con un altro atteggiamento, avrebbe potuto scrivere una pagina destinata a rimanere negli annali. La partita è quella che tutti si attendono: i padroni di casa ad attaccare, ia cercare di ripartire. E’ la squadra di Sarri che ha l’occasione più ghiotta con Immobile che impatta di testa al limite dell’area piccola, non trovando incredibilmente la porta. La legge più vecchia del gioco dal calcio, ...

