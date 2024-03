Bayern - Lazio 3-0 | biancocelesti eliminati dalla Champions

(Di mercoledì 6 marzo 2024) AGI - Allanon riesce l'impresa contro ilMonaco ed è costretta a salutare laLeague. Dopo l'1-0 dell'Olimpico firmato da Immobile (stasera protagonista in negativo con una clamorosa occasione fallita sullo 0-0), i bavaresi riescono a ribaltare tutto vincendo 3-0 all'Allianz Arena grazie alla doppietta di Kane e al gol di Muller. La squadra di Tuchel accede cosi' ai quarti di finale della massima competizione europea, quella di Sarri invece torna a casa a mani vuote senza qualificazione. Nonostante siano i bavaresi a fare la partita per provare a ribaltare lo svantaggio dell'andata, la prima enorme chance del match capita aisulla testa di Immobile al 37': su un cross da sinistra De Ligt spizza e offre di fatto un assist al capitano laziale, che da due passi spreca ...

